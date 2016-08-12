Анонс на 12 августа

12 августа во Владивостоке на пешеходной зоне по улице Адмирала Фокина жителям и гостям города предлагают присоединиться к международной акции «Фотосушка» и послушать музыкальный концерт от проекта квартирник «Lampa».

12 августа г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Армавир» Армавир. 6-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

12 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Третий этап чемпионата г. Владивостока по автомногоборью, дрифт DSL Drift Series. Начало в 12.00.

12 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (амфитеатр). Бесплатные занятия йогой от Центра Сахаджи йоги. Начало в 14.00-15.00.

12 августа — Международный день молодежи.

12 августа — День строителя.

12 августа — День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]