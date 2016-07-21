«Волшебные бактерии» поселились в озере на Патрокле

10 августа во Владивостоке в безымянное озеро микрорайона Патрокл выпущено 7 тысяч колобков со специальным препаратом для устранения донных отложений и других нечистот. Их лепкой занимались специалисты компании, которая откликнулась на призыв мэрии помочь решить проблему «зловонного водоема», и волонтеры. Как рассказали специалисты, планируется, что эти «колобки» очистят донные отложения и всю воду озера от загрязнения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Съесть» и переработать тяжелые металлы, лишнюю органику и другие вредные вещества должны будут микроорганизмы. Этот способ очистки водоема – один из самых эффективных и экологически безопасных. Принцип заключается в том, что утилизация нечистот происходит при помощи бактерий: полезные «поедают» вредных. В озеро также залито свыше 500 литров препарата в жидком виде.

Напомним, в июне бригады КГУП «Приморский водоканал» занимались устранением дефектов емкостных резервуаров на канализационных насосных станциях (КНС), которые были обнаружены во время производства ремонтных работ на объекте. Сейчас здесь уже работают насосные станции.

Не переданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. В мэрии было решено не ждать окончания судебных споров и найти механизм решения проблемы. Сейчас брошенные канализационные сети оформляются в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество для последующей передачи на баланс Приморского края и в управление «Приморского водоканала». Краевая организация пошла навстречу и параллельно этому процессу приступила к ремонту канализационных насосных станций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]