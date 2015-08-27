Природоохранная прокуратура: Загрязнение реки Богатой во Владивостоке не угрожает Богатинскому водохранилищу

Загрязнение реки Богатой во Владивостоке не угрожает Богатинскому водохранилищу, так как место загрязнения находится ниже водохранилища по течению, сообщает ТАСС со ссылкой на владивостокского природоохранного прокурора Константина Адроновича.

Напомним, в среду, 8 августа, жители пригорода Владивостока заметили, как река Богатая окрасилась в белый цвет.

«В четверг мы выезжали на место, провели осмотр, опросили местных жителей. Источник пока не найден, но специалисты отобрали пробы воды, чтобы определить состав загрязняющего вещества. Это даст нам направление, где искать. Для Богатинского водохранилища сейчас опасности нет, так как место загрязнения находится ниже водохранилища по течению», − рассказал Андронович. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что, по опросу жителей, ничего подобного раньше не случалось, и пока все похоже на разовый сброс загрязнения. Никакого сильного запаха в районе реки специалисты не уловили.

Ранее сообщалось, что Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура с участием Росприроднадзора организовала проверку по факту загрязнения реки Богатой, которая окрасилась в белый цвет. Богатая является самой крупной рекой в пределах Владивостока, на ней построено Богатинское водохранилище.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]