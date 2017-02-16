«Банк Восточный» предлагает пенсионерам улучшить качество жизни. Специально для пожилых людей банк выпустил новую дебетовую карту «Тепло». Она поможет сохранять накопления, получить возврат средств за оплату услуг ЖКХ и приумножать свои деньги. Подробности в репортаже.

Ежегодно полмиллиона россиян выходят на пенсию. Но далеко не все планируют провести свободное время за вязанием носков или просмотром телевизора. Всё чаще пенсионеры выбирают активный образ жизни. Который нередко требует дополнительных расходов. Банк «Восточный» предлагает вместе копить сбережения с новой картой «Тепло».

Алина Тимакова, менеджер по продажам ПАО «Банк Восточный»: «Специально для людей старшего возраста банк «Восточный» предлагает дебетовую карту «Тепло». Она подходит для перечисления пенсии как от Пенсионного фонда России, так и от негосударственных пенсионных фондов. И одна из особенностей карты — ежемесячное начисление процентов на остаток средств по счету, то есть деньги на ней не просто лежат, но и приумножаются».

И всё же значительная часть пенсии уходит на оплату услуг ЖКХ и здравоохранения. Но и это Банк «Восточный» предусмотрел. По карте «Тепло» действует возврат части денег на все покупки.

Алина Тимакова, менеджер по продажам ПАО «Банк Восточный»: «А на оплату услуг ЖКХ и аптечные товары действует повышенный процент кэшбэка. А поскольку до трети доходов может уходить именно на последние два пункта, то такой кэшбэк окажется существенным подспорьем для людей старшего возраста».

«Банк Восточный» уже сегодня предлагает пенсионерам «Тепло». Такая дебетовая карта — комплексное решение по повышению качества жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]