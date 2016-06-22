Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в протоке Быстрая в Приморье

10 августа в 12.50 тело утонувшего мужчины было обнаружено в протоке Быстрая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Напомним, что с 8 августа в городе Дальнереченск водолазы искали утонувших мужчину и его восьмилетнего сына. По предварительной информации, отец и сын утонули 7 августа на протоке вблизи микрорайона Каменушка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]