Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в протоке Быстрая в Приморье
10 августа в 12.50 тело утонувшего мужчины было обнаружено в протоке Быстрая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
Напомним, что с 8 августа в городе Дальнереченск водолазы искали утонувших мужчину и его восьмилетнего сына. По предварительной информации, отец и сын утонули 7 августа на протоке вблизи микрорайона Каменушка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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