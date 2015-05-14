Во Владивосток пришло исследовательское судно «Босэй Мару» из Японии
В пятницу на морском вокзале Владивостока состоялась встреча делегации исследовательского судна «Босэй Мару» Токайского университета (Япония). В рамках образовательного круиза 80 иностранных студентов и преподавателей посетят кампус Дальневосточного федерального университета, прослушают лекции о сотрудничестве между нашими странами и познакомятся с русской культурой и традициями. 10 августа российская сторона встретила гостей народными танцами и песнями, в том числе участники встречи исполнили песню «Катюша» на русском и японском языках. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Делегацию на «Босэй Мару» возглавляет президент Токайского университета, почетный доктор ДВФУ Киеси Ямада. В пути во Владивосток студенты из университетов Токай, Хоккайдо, Ниигаты и Киндай прошли курс русского языка, прослушали лекции по архитектуре в России и Японии, изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Визит исследовательского судна «Босэй Мару» (в перевод с японского – «Возвысь свои надежды к звездам») во Владивосток стал уже пятым. Но если раньше российская сторона лишь принимала японских гостей, то в этот раз вузы впервые организуют совместную образовательную программу.
Вечером в субботу, 11 августа, «Босэй Мару» покинет Владивосток. В обратный рейс вместе с японской группой отправятся 40 студентов ДВФУ и Сахалинского государственного университета. На борту участников также ждут лекции о международных отношениях и молодежный форум, по итогам которого они подготовят совместный проект по развитию российско-японских связей. По прибытию на о. Хоккайдо стажировка русских студентов продолжится в Токайском университете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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