Урожайность овощей увеличили аграрии Приморья

С полей Приморского края собрано почти 10 тысяч тонн овощей и картофеля.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, уборка овощей и картофеля ведется в Октябрьском, Партизанском, Надеждинском районах и в Уссурийске. Погодные условия позволяют значительно увеличить показатели прошлого года.

На сегодняшний день крестьяне собрали овощи с площади почти 400 гектаров – более 6 тысяч тонн. Со 177 гектаров – 2,9 тысячи тонн картофеля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Специалисты отмечают высокую урожайность овощей и картофеля.

«Урожайность картофеля составляет 163 центнера с гектара, овощей – 155», – добавили они.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]