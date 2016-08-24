Урожайность овощей увеличили аграрии Приморья
С полей Приморского края собрано почти 10 тысяч тонн овощей и картофеля.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, уборка овощей и картофеля ведется в Октябрьском, Партизанском, Надеждинском районах и в Уссурийске. Погодные условия позволяют значительно увеличить показатели прошлого года.
На сегодняшний день крестьяне собрали овощи с площади почти 400 гектаров – более 6 тысяч тонн. Со 177 гектаров – 2,9 тысячи тонн картофеля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Специалисты отмечают высокую урожайность овощей и картофеля.
«Урожайность картофеля составляет 163 центнера с гектара, овощей – 155», – добавили они.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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