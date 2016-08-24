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Урожайность овощей увеличили аграрии Приморья

Урожайность овощей увеличили аграрии Приморья

Фото: Мир овощей

С полей Приморского края собрано почти 10 тысяч тонн овощей и картофеля.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, уборка овощей и картофеля ведется в Октябрьском, Партизанском, Надеждинском районах и в Уссурийске. Погодные условия позволяют значительно увеличить показатели прошлого года.

На сегодняшний день крестьяне собрали овощи с площади почти 400 гектаров – более 6 тысяч тонн. Со 177 гектаров – 2,9 тысячи тонн  картофеля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Специалисты отмечают высокую урожайность овощей и картофеля.

«Урожайность картофеля составляет 163 центнера с гектара, овощей – 155», – добавили они. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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