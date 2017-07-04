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Во Владивостоке к ответственности привлечен очередной «хозяин жизни» на «Прадо»

Во Владивостоке к ответственности привлечен очередной «хозяин жизни» на «Прадо»

Фото: dps_vl

Госавтоинспекция провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения Правил дорожного движения водителем «Тойота Ленд Крузер Прадо». Видеозапись приобщена к материалу административного расследования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 

Установлено, что 7 августа в районе дома №2 по улице 1-я Морская водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Водитель следовал за каретой скорой медицинской помощи, тем самым создав аварийную ситуацию.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 23-летний житель Владивостока, свою вину автолюбитель отрицать не стал. Мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.  

Отметим, что в текущем году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) – 3 раза, штрафы оплачены, ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) – 2 раза, штрафы оплачены,  ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) - 1 раз, штраф не оплачен.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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