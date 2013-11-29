Автопарк Спасской городской больницы пополнился новой машиной скорой помощи. Пока своей новизной и современностью скорая радует фельдшеров, но уже с сегодняшнего дня машина станет рабочей лошадкой и вместе с медиками начнет спасать людей. Такой подарок населению и врачам сделала компания «Ратимир».

За плечами Ольги Лукошко 16 лет работы фельдшером. Но новенькой «скорой» радуется, как ребенок. Белоснежная «Газель» вмещает в себя десяток современных аппаратов. Многие из них стали новинкой для медиков: щит для переноски больных с травмой позвоночника, небулайзер, глюкометр.

Ольга Лукошко, фельдшер скорой медицинской помощи КГБУЗ «Спасская городская больница»: «Еще что нового есть в этой машине — это бактерицидная лампа. То есть с ней можно работать, даже когда здесь находится больной, акушерский набор здесь есть, педиатрические наборы».

Машина скорой помощи класса «В» позволяет прямо во время транспортировки больных провести диагностику состояния пациента и оказать экстренную помощь. Сейчас спасский автопарк «скорых» преображается. Деньги на три машины выделил краевой бюджет, четвертая — подарок от компании «Ратимир».

Пётр Мизонов, коммерческий директор компании «Ратимир»: «Компания «Ратимир» — это социально-ответственная компания, которая сегодня активно поддерживает программу развития здравоохранения в Приморском крае. Мы закупили автомобиль скорой помощи, который будет верно служить жителям Спасска и помогать в нужный момент. Это новый автомобиль, оборудованный по последнему слову техники, это очень важно для жителей, потому что это комфорт и своевременное оказание помощи».

Приморское предприятие давно сотрудничает с властями, вот и в этот раз — ключи от медицинского автомобиля вручает глава региона Андрей Тарасенко.

Светлана Забудская, главный врач КГБУЗ «Спасская городская больница»: «Подарок от компании «Ратимир» — неожиданный, но очень приятный. Такого в истории города Спасска-Дальнего не было никогда. И, я думаю, благодаря этой машине медицинская помощь будет более качественная и доступная».

Вопросу социально ответственного бизнеса сегодня уделяют особенное внимание. В этом заинтересованы в первую очередь сами предприятия и краевые власти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]