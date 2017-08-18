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Владивостокцев и гостей города ждут «Фотосушка» и «Lampa»

Владивостокцев и гостей города ждут «Фотосушка» и «Lampa»

Во Владивостоке 12 августа на пешеходной зоне по улице Адмирала Фокина жителям и гостям города предлагают присоединиться к международной акции «Фотосушка» и послушать музыкальный концерт от проекта квартирник «Lampa». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Суть проекта «Фотосушка» состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревке с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей во всём мире.

Этот выставочный проект по обмену фотографиями уже был организован в 100 городах мира, его участниками стали 50 тысяч жителей разных стран. В эту субботу организаторы отпразднуют юбилей проекта во Владивостоке, за это время они провели пять акций – пять раз подарили городу масштабную выставку фотографий под открытым небом. Организаторы ждут гостей и жителей города, выставка начнет свою работу с 12.00.

Также на территории выставки состоится дневной концерт молодых музыкантов Владивостока. Он будет организован в рамках проекта квартирник «Lampa» от МКУ «Молодежного ресурсного центра». Жители и гости города смогут послушать молодых музыкантов.

Квартирник «Lampa» – это небольшой музыкальный концерт. Квартирник – это то место, где слушатели могут в свободной форме пообщаться с музыкантами и познакомиться с их творчеством. Большинство исполнителей – юные жители Владивостока, которые только начинают музыкальную карьеру. Ребята исполняют песни как собственного сочинения, так и известных исполнителей на русском и английском языках.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в фотоакции и послушать концерт молодых исполнителей на открытом воздухе. Мероприятия будут проходить с 12 до 20 часов. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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