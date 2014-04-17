Семейную усадьбу Бринеров под свой контроль взяла администрация Безверховского поселения. Правда, от дома теперь остался только фундамент, но и за ним ухаживают: убираются, косят траву, установили памятную табличку. За делом следит лично глава поселения. Своими силами он построил сельский музей и хранит память о людях, которые основывали Приморский край.

Невысокий каменный фундамент — всё, что осталось от летней усадьбы семьи Юлия Бринера. Деревянный дом сгорел, как будто вчера: везде совсем еще свежие угли и зола — как известно, лучшее удобрение, поэтому вырывать сорняки активисты только и успевают.

Леонид Васюкевич, глава Безверховского сельского поселения: «К сожалению, он просуществовал недолго. Во времена советской власти он использовался как одно из зданий пионерлагеря, а когда пионерлагерь перестал существовать, он просто сгорел. Это было в 1996 году».

На свой контроль исторический памятник взяла администрация Безверховского поселения. А местные предприниматели установили табличку с фотографией из семейного архива Бринеров. Такой была усадьба в 19-ом веке.

Леонид Васюкевич, глава Безверховского сельского поселения: «Он был выполнен как деревянный дом, большое количество комнат, большая площадь, сзади него располагался летний погреб, дом был оборудован канализацией. Был построен по всем передовым методам того времени».

Молодой швейцарский предприниматель Юлиус Бринер прибыл во Владивосток в 1874-ом году. Постепенно перенес все дела в Приморье, женился и принял русское подданство. Занимался судоходством, стивидорскими работами в порту, хранением грузов в складах и отправкой их адресатам. Организовал во Владивостоке торговый дом и подарил городу несколько зданий, которые сейчас украшают столицу Приморья и являются памятниками архитектуры. Правнук Юлия Ивановича — Рок Бринер — так описывает появление своего прадеда на Дальнем Востоке России:

«С самого начала было ясно, что он приехал сюда, что бы помочь построить в этих дебрях современный город и основать в нем свою деловую империю».

В 1882-ом году Юлий Бринер женился на Наталье Куркутовой. Они построили летнюю усадьбы в местечки Сидими — это по-удэгейски, а ныне Безверхово, рядом со своими друзьями — семьей Михаила Янковского. Когда подросли дети, Юлий Иванович отдал приказ построить дом молодых. Он и сейчас стоит на берегу Амурского залива. Сохранился лучше, чем усадьба, потому что сделан из кирпича.

Леонид Васюкевич, глава Безверховского сельского поселения: «Этот дом был построен примерно с 1918-ом году, то есть ровно 100 лет назад. Он строился для старшего сына Юлия Ивановича Бринера — Леонида. Он был самый старший в семье, поэтому он женился самым первым из их шести детей. У него родился сын и на семейном совете было решено построить дом».

Леонид Васюкевич практически лично хранит память о Бринерах и Янковских в Безверхово. Своими силами построил двухэтажный сельский музей. Целая экспозиция в нём посвящена Бринеру, Янковскому и Геку. Чуть поодаль — склеп семьи. Это уже памятник краевого значения. Однако ухаживают за ним сельчане своими силами. Здесь были захоронены Юлий Иванович с женой, их дочь, сестра Натальи и зять. После революции дети Бринеров уехали за границу. Вскоре после этого вандалы разграбили усыпальницу и частично разрушили склеп. В советские времена имя Бринера всячески пытались придать забвению, но до сих пор о нём напоминают десятки объектов по всему краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]