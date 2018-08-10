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Вчера, 20:00
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Шквальный ливень с грозой обрушился на Владивосток (видео)

Шквальный ливень с грозой обрушился на Владивосток (видео)

Во Владивостоке 10 августа в 18:45 начался проливной дождь с громом.

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, записанный автомобилистом. Мужчина сообщает, что на Русском острове из-за сильного ливня не справляются даже автомобильные дворники. Видимость очень слабая.

Как сообщает сайт prim.news, погода в Приморском крае в ближайшие выходные дни будет разной. В ночь на субботу ещё сохранятся небольшие дожди, а днём дожди прекратятся и погода улучшится. В континентальных районах будет жарко, +27…+32 °C, на побережье за счёт свежего ветра южных направлений прохладнее, +18…+24 °C. В воскресенье погода ухудшится. С районов Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы вызовут в Приморье дожди различной интенсивности. Из-за осадков и наличия облачности температурный фон в большинстве районов края понизится. На юго-востоке, куда дожди доберутся ближе к вечеру, температура воздуха останется высокой.

Во Владивостоке в ночь на субботу небольшой дождь, днём без осадков. Ночью температура воздуха +16…+19 °C, днём +20…+23 °C. В воскресенье утром может появиться моросящий туман, а днём не исключён небольшой дождь. Ночная температура останется на уровне предыдущей ночи. Дневная понизится на 2–3 градуса.

Погодные условия на наиболее популярных пляжах, которые посещает большинство жителей и гостей города, — Ливадии и побережья Хасанского района, сильно отличаться не будут: сильных дождей не предполагается, разница в температурах воздуха небольшая, 1–3 градуса. По состоянию на 8 августа самая высокая температура воды по-прежнему оставалась в заливе Посьета, +24 °C, в бухте Находка +19 °C. На этой неделе погодные условия не будут способствовать дальнейшему прогреву воды и повышению её температуры, а к выходным могут даже понизить, сообщает пресс-служба Примгидромета.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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