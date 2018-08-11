Огромный автобус застрял на спуске к набережной Цесаревича
Утром 11 августа огромный туристический автобус "завис на спуске к набережной Цесаревича во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
В результате инцидента оказалась полностью блокировано движение в обоих направлениях.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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