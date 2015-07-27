Приступ духоты обещают Приморью

12 августа днем в Приморье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ветер южный, юго-западный слабый. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Маглипогода.

С приходом теплой части полярного фронта ожидается увеличение влажности, поэтому временно в крае появится духота, особенно в южных районах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]