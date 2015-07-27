Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:18
1 0

Приступ духоты обещают Приморью

Приступ духоты обещают Приморью

12 августа днем в Приморье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Ветер южный, юго-западный слабый. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Маглипогода.

С приходом теплой части полярного фронта ожидается увеличение влажности, поэтому временно в крае появится духота, особенно в южных районах.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • опер / Сегодня, 12:37
    № 1  
     

    Вот пример того, что "Вести Приморье" не гоняются за просмотрами. В заголовке все честно и ясно. А грязные желтые:-- "Дейта" и "Примгазета" озаглавили бы статью примерно так:--"Синоптики обещают "Приморью страшное" или "Синоптики обещают Приморью это"

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря