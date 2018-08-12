Акула атаковала подводного охотника у берегов Приморья. Подробности

Участник чемпионата по подводной охоте у берегов Приморья подвергся нападению акулы, человек не пострадал. Утром 12 августа "Вести:Приморье" сообщали, что "Нападение акулы произошло у острова Фуругельма в Приморье (видео)"

"Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру. Подводный охотник (на фото - прим. "Вести:Приморье") подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс - Дальний Восток" организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.

Д.Анашкин отметил, что это нападение было спровоцировано охотой.

"Охотник подготовленный, он потом продолжил участвовать в соревнованиях. Однако надо сделать выводы, быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер", - сказал Д.Анашкин.

Он добавил, что за его 18-летний опыт подводной охоты подобных случаев не было.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 11 Авг 2018 в 5:10 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]