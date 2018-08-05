На побережье Амурского залива выбросило гигантских голубых медуз (фото,видео)
Во Владивостоке начался сезон медуз-ропилем. Голубых гигантов горожане заметили на побережье Амурского залива в районе Садгорода. Эти медузы – частые гости в Приморье и не представляют опасности для людей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Как видно на кадрах, выложенных на @vestiprim, побережье Амурского залива усеяно сотнями медуз. Бледно-голубых, бирюзовых и белых полупрозрачных ропилем сюда выбросило волнами. Тех, кто давно живет во Владивостоке, такая картина не удивляет – здесь это происходит каждое лето. Обычно медуз заносит в Приморье теплым течением с юга Японского моря в августе-сентябре. Излюбленное место их обитания – хорошо прогретое, спокойное мелководье.
А тех, кто видит ропилему впервые, могут напугать ее внушительные размеры. Диаметр зонтика этой медузы может достигать 50 сантиметров, а длина вместе со щупальцами 1-1,5 метра. Однако, по словам экспертов, для человека она не страшна: питается ропилема только планктоном.
«Ропилема абсолютно не опасна для человека, за исключением случаев индивидуальной непереносимости. Конечно, у медузы имеются стрекательные клетки, которыми она может жалиться. Но для человека это угрозы не несет – они не оставляют ожогов на коже. Поэтому опасаться данного вида медуз не стоит», – рассказывал аспирант Института биологии моря ДВО РАН Марат Хайдаров.
Несмотря на то, что ропилема считается деликатесом в азиатских странах, лучше не пытаться готовить медузу самостоятельно. В Китае, Корее и Японии их готовят по особому рецепту, вымачивая несколько месяцев.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Сотни медуз выбросило на берег Амурского залива во Владивостоке (видео)".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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