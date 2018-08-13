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Во Владивосток ожидается резкое усиление дождя (карта осадков)
Во Владивостоке наступила "мокрая" неделя, согласно прогнозам синоптиков, дождь с разной интенсивностью будет идти вплоть до 16 августа, сообщают "Вести:Приморье".
В понедельник, 13 августа, "плотный" дождь начался еще ночью и будет идти целый день. Более того, к обеду ожидается настоящий ливень дл 13 мм осадков за 3 часа. Всего ожидается выпадение около 30 мм дождя.(см. карту осадков)
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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