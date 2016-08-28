Силы спасателей Приморья приведены в повышенную готовность
В связи с выпадением большого количества осадков в Приморье силы и средства краевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в повышенную готовность. Соответствующее распоряжение направлено в районы края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, речь идет о южных и части центральных районов Приморья. Подготовлены дополнительные группы спасателей со средствами спасения на воде и всем необходимым для организации лодочных переправ.
Также распоряжение о повышенной готовности направлено в пожарные части Приморья – спасатели готовы подключиться к работам по необходимости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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