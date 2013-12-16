С начала года в Приморье за курение в общественных местах привлечено к ответственности свыше 4,3 тысяч человек
С начала года сотрудниками полиции Приморья составлено 4 352 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом, запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака пять жителей Приморья привлечены к административной ответственности
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2 млн 61 тыс. рублей.
Полиция также напоминает: в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Полицейские продолжают мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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