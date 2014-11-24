Опытная станция в Суражевке сегодня стала предметом пристального внимания столичных ученых. Напрямую с приморских полей, они заказали несколько видов свёклы, перец и баклажаны. Не для того, чтобы сделать в Москве овощное рагу. А чтобы исследовать естественный состав опытного продукта.

Уж чего-чего, а пестицидов в симпатичном баклажановом «медвежонке» москвичи не найдут. Опытные почвы Суражевки уникальны тем, что 25 лет подряд здесь чисто. Из искусственного только дренаж. Хотя на поле его критикуют.

- А Вы что-то имеете против дренажа?

Вячеслав Колодкин, директор приморской опытно-овощной станции: «Всего должно быть в меру. Вот как мы можем дренаж принести на все поля? Ну, был в советские времена гончарный дренаж, сегодня его уже нет».

Зато есть биоуголь. Древесный. Испытательный. Ученые из федерального университета на уникальной почве как раз и проверяют, насколько этот природный материал влиятелен в приморской влажности. И по капусте виден эффект. А свёклу...

Алексей Жильцов, главный агроном приморской опытно-овощной станции: «При-4, «Купчиха», «Валента», два голландских гибрида «Рондо» и «Бора».

Все пять вариантов приморских селекционеров просят завернуть.

Сергей Надёжкин, заместитель директора Федерального центра овощеводства по инновациям, г. Москва: «Примерно по килограмму, даже полкило, пришлите, пожалуйста, экспресс-почтой за счет получателя».

В лабораториях федерального научного центра проведут еще несколько исследований. Но вообще-то труды приморских овощеводов москвичей убедили. Многих местных коллег, Николая Сакару, например, они знают давно. И если хвалит он «отцовский», читай, московский, материал для скрещивания гибридов, то нисколько не лукавит.

Николай Сакара, селекционер: «Наше глубокое убеждение и практика показывает, что чаще нужно выбирать местные образцы в качестве материнской формы, а отцовские привлекать извне».

Ольга Пышная, заместитель директора Федерального научного центра овощеводства, г. Москва: «Отцовская форма, естественно, опыляет материнский цветочек и получаются новые формы».

Вот новая картошка: ее и сварить хорошо, и вырастить приятно. Желтенькая внутри, как дальневосточники любят. А снаружи фитофтора не берет.

- И вкус очень хороший, на уровне адретты, представляете? Но себя бить в грудь я не хочу, создан с участием института картофельного хозяйства.

Рекомендуют к государственным испытаниям. Еще хвалят мясистый перец, компактные помидоры. В целом — экологичную технологию. Мир очнулся. После десятилетий жизни с химикатами, захотелось-таки натурального и вкусного.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]