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В Приморье встречаются фальшивые 5-тысячные купюры

В Приморье встречаются фальшивые 5-тысячные купюры

Фото: УМВД по ПК

В Приморье зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством в 5000 рублей с сериями и номерами вм 4784%%%, ав 5874%%%, аб 5793%%% и ба 6976%%%, а также АК 7335%%% и ЗБ 5393%%%. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются места, где отсутствуют специальные аппараты  для проверки банкнот. Отметим, что чаще всего подделки сбываются в вечернее и ночное время при плохом освещении, в обстановке, затрудняющей тщательный осмотр купюры. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД просит приморцев бдительно относиться к поступающим к ним деньгам.

Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат большое количество вариантов. По цветовым характеристикам фальшивки максимально соответствуют подлинным купюрам. На них присутствует магнитная полоса и водяные знаки, а так же перфорация, что затрудняет визуально определить фальшивую банкноту.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть ваши подозрения.

•        Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);

•        Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

•        Бумага менее эластичная, не имеет характерного хруста;

•        Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение на купюре  и потереть пальцем, краситель расплывается);

•        Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

•        Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты  полицейские  предлагают  гражданам проявить сознательность и  незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (102 с мобильных) или 2490-491, 265-53-40.

При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным  к уголовной ответственности. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина или номер его машины!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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