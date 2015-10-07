В Приморье встречаются фальшивые 5-тысячные купюры
В Приморье зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством в 5000 рублей с сериями и номерами вм 4784%%%, ав 5874%%%, аб 5793%%% и ба 6976%%%, а также АК 7335%%% и ЗБ 5393%%%. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются места, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот. Отметим, что чаще всего подделки сбываются в вечернее и ночное время при плохом освещении, в обстановке, затрудняющей тщательный осмотр купюры. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД просит приморцев бдительно относиться к поступающим к ним деньгам.
Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат большое количество вариантов. По цветовым характеристикам фальшивки максимально соответствуют подлинным купюрам. На них присутствует магнитная полоса и водяные знаки, а так же перфорация, что затрудняет визуально определить фальшивую банкноту.
В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть ваши подозрения.
• Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);
• Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;
• Бумага менее эластичная, не имеет характерного хруста;
• Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение на купюре и потереть пальцем, краситель расплывается);
• Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);
• Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.
В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (102 с мобильных) или 2490-491, 265-53-40.
При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным к уголовной ответственности. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина или номер его машины!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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