В Находке стартует масштабная программа по благоустройству домов в районе мыса Астафьева. Эта одна из мер по улучшению условий жизни для горожан, чьи дома находятся вблизи промышленной зоны. Соглашение о запуске программы было подписано в местной администрации в присутствии трех сторон.

Власть, бизнес и жители единодушной за старт программы. Масштабный проект по благоустройству жилых домов в промышленной зоне Находки инициировал «Терминал Астафьева». Это ответ на просьбы горожан. Первый этап — заменить окна, остеклить балконы. Заявки поступили от жителей домов 3а и 5а по улице Астафьева.

Галина Сагитова, житель микрорайона Астафьева, 5А: «Окна в подъездах поставили, пыли значительно меньше, да и зимой теплее».

Подрядчик к установке приступит уже на следующей недели. Второй этап — ремонт подъездов и благоустройство придомовых территорий. Бюджет программы — 10 миллионов рублей на 2 года. Но главное, проект открытый. За ходом работ будут следить активисты и общественная организация «Народная экспертиза».

Ирина Горобец, председатель общественного движения «Народная экспертиза»: «Мы планируем проект на 2—3 года. Со своей стороны будем работать со стивидорами, чтобы появлялись и другие проекты».

Параллельно «Терминал Астафьева» продолжает расселение ветхого жилья в микрорайоне. Максим Яценко еще только разбирает вещи, буквально недавно переехал из аварийного барака на Астафьева, 3 в центр города. Квартира небольшая, но со всеми удобствами.

Максим Яценко, житель г. Находка: «Только переехали. Скоро начнем ремонт».

Наталья Янивец, юрисконсульт ОАО «Терминал Астафьева»: «Вышли на финальную прямую. Расселили 19 семей. До конца года закончим полностью».

В 2019 — очередь соседнего пятого дома. На программу компания выделила 90 миллионов. Когда все жители получат ключи от новых квартир, бараки снесут. На их месте, в зависимости от пожеланий жителей, появится спорткомплекс или парк.

Евгений Воронин, первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа: «И администрация, и портовики — их общая задача улучшить жизнь населения. Социально ответственный бизнес приветствуется».

Терминал вплотную занимается проектом закрытого комплекса по перевалке угля. Опыт Азии адаптируют к приморским условиям. В ближайшие годы «Терминал Астафьева» станет первым стивидором с максимально экологичным подходом к производству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]