ГАИ Владивостока выступила с предупреждением для автомобилистов
Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Перемена погоды требует и изменения стиля вождения. В дождь, необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, воздержаться от совершения каких-либо манёвров, в безопасности которых у водителя есть сомнения. При этом в обязательном порядке необходимо учитывать погодные условия и понимать, что на мокрой, скользкой дороге при неправильной оценке дорожной обстановки водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие.
С 08.00 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило шесть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на территории города. Пострадавших и погибших нет.
Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе:
-дома № 275 на улице Калинина,
-дома № 18 на улице Маковского (развязка Седанка-Патрокл),
-улицы Авроровская,
-переулка Шевченко,
- улицы Луговой,
-стадиона «Динамо»,
-стадиона «Строитель»
-остановки общественного транспорта «Авангард».
Учитывая сложный рельеф Владивостока, следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.
Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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