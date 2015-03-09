ГАИ Владивостока выступила с предупреждением для автомобилистов

Госавтоинспекция Владивостока обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении транспортными средствами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Перемена погоды требует и изменения стиля вождения. В дождь, необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, воздержаться от совершения каких-либо манёвров, в безопасности которых у водителя есть сомнения. При этом в обязательном порядке необходимо учитывать погодные условия и понимать, что на мокрой, скользкой дороге при неправильной оценке дорожной обстановки водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие.

С 08.00 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило шесть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на территории города. Пострадавших и погибших нет.

Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе:

-дома № 275 на улице Калинина,

-дома № 18 на улице Маковского (развязка Седанка-Патрокл),

-улицы Авроровская,

-переулка Шевченко,

- улицы Луговой,

-стадиона «Динамо»,

-стадиона «Строитель»

-остановки общественного транспорта «Авангард».

Учитывая сложный рельеф Владивостока, следует помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по автодороге поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]