«Вести: Приморье»: В необычном амплуа выступили сотрудники ГТРК «Владивосток»

В обычное время эти люди остаются за кадром. Хотя их голосом мы слышим новости на главных радиостанциях Приморья. Увидеть ведущих и звукорежиссеров эфира можно было в необычном качестве в минувшие выходные на улице Фокина. О том, как прошло выступление молодых музыкантов, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]