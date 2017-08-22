«Вести: Приморье»: В необычном амплуа выступили сотрудники ГТРК «Владивосток»
В обычное время эти люди остаются за кадром. Хотя их голосом мы слышим новости на главных радиостанциях Приморья. Увидеть ведущих и звукорежиссеров эфира можно было в необычном качестве в минувшие выходные на улице Фокина. О том, как прошло выступление молодых музыкантов, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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