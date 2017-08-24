Последние летние дни в заботах у сельских жителей и тех горожан, кто не забывает о земле и надеется на собственный урожай. Но есть моменты, когда страда отходит на второй план, уступая место творчеству. Пусть скромному, но искреннему и действительно красивому. В своих летних командировках Ольга Катренко познакомилась со многими такими творцами. Навестила и старых друзей, тех, кто знает, как вырастают помидоры — совсем не так, как огурцы. Августовский микс — в специальном репортаже.

Ее узнают теперь: особенный скроговор, теплота речи, любовь к рогатым и безрогим. И такой человеческий склад, когда летишь вслед, без оглядки, и налюбоваться не можешь на эту русскую женщину. Прекрасную, в чем бы она ни вышла в свой огород, на свое, мельниковское подворье. У Валентины Петровны Гуслевой коров, быков и телят — множество, это ее работа на долгие годы, пока хватит сил и нежности к домашней скотинке. Но ведь хватает сил и на то, чтобы и постройки для животных, и огромный, на тысячу помидорных стеблей, а еще перечных, чесночных, гороховых грядок — огород держать в полном порядке.

Любимые рецепты лета есть и у старого друга «Вестей», огородника из Большого Камня, Сергея Михайловича Прохорова. С каким упоением он занимается своими овощами в Петровке! Особенно помидоры и арбузы ему удаются. Но в этот раз проездом из Партизанска заглянули мы на его маленькую дачу, в самом городе инженеров-подводников и кораблестроителей. Как раз у героя нашего поспели кабачки.

Не просто так разговор, часть нового прохоровского проекта: ведь завел он блог на ютуб-канале. Назвал просто: «Как вырастают помидоры и арбузы», и ведет видео-страничку с практическими советами вместе с землячкой большекаменским журналистом Ларисой Лайд. Мечта большая есть у Сергея Михайловича — возродить в Приморье собственный помидорный семенной фонд. Чтобы не покупали люди чужеродных пустышек, чтобы высаживали на грядки дальневосточное, как говорят, районированное. И урожай снимали, и пели об этом во весь голос.

Поля-поля — красоты Золотой Долины. Хоровод серебряных сопок. Здесь и початки крупней вырастают, и слаще они, если сорт сахарный. И розы ярче… Мы видели их еще в коробочке. Покупные, якобы, английские. Сомневались, прорастут ли, примутся ли? А она верила. И оказалась права на 150 процентов! А может, просто у Светланы Ем откуда нужно растут руки и сердце так расположено к цветам, что отвечают они?

Дорога зовет нас. Впереди дали-дальние и новые герои. Но все встречи: неожиданные ли, или точно, по-журналистки просчитанные — останутся в сердце, в памяти — как остаются там дивные приморские виды, неповторимый приморский колорит. Где же, в конце-концов, мои чернила? Пора бы начать писать книжку…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]