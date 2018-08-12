Без дайверского снаряжения участникам соревнований необходимо было показать свои навыки владения гарпунами и умения владеть собой в морской среде. Как показал ход событий, именно это оказалось самым необходимым. Потому что в ходе этой охоты акула атаковала добычу охотника.

Восемь команд. В каждой — по пять человек. Трое охотятся под водой, один — капитан катера и наблюдатель — на катере соперника. Время для охоты — с девяти утра до шести вечера. Место ограничено только запасом топлива.

Сергей Землянский, корреспондент: «Соревнования начинаются под мостом на остров Русский. И сейчас эти катера разойдутся по всей акватории Амурского залива для того, чтобы выбрать свою точку охоты. При этом каждый участник соревнований держит ее в строгом секрете от остальных».

Расчет у всех — добыть побольше лакедры. Трофей — престижный и весомый в буквальном смысле слова. Рыба сильная, верткая, одолеть ее не так-то просто.

Дмитрий Анашкин, организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморского края: «Она настолько стремительна и сильна, что удержать ее, даже пробитую гарпуном, очень сложно».

Не прошло и получаса с отхода в море, и вот на тебе! Удача! Прямо напротив Скрыплёва кипит котел анчоуса, значит, точно здесь есть и стая лакедры! Первый трофей соревнований добывает Сергей Ларичев.

Сергей Ларичев, участник чемпионата Владивостока по подводной охоте: «Первый раз не дострелил до рыбы — далеко шли. Второй раз нырнул, набрался сил, дождался, когда они подошли, и попал!»

Все катера подводных охотников уходят на юг, в акваторию острова Желтухина. В середине дня — срочная новость! На добычу охотника Александра Ширина нападает акула. Борьба под водой уже совсем нешуточная. На катере всё на телефон снимает Тарас Королёв.

Александр Ширин, участник чемпионата Владивостока по подводной охоте: «Я начал поднимать лакедру, поднял ее практически на поверхность, и акула увидела, что рыба не сопротивляется, и я отнимаю у нее рыбу — она думает, что это ее рыба — и она просто взбесилась, начала хватать, загнула гарпун с рыбой, схватила рыбу, я стал отбиваться, она стала пытаться хватать на ласты».

Эти детали — уже на церемонии награждения, на берегу. Вот уж действительно победа далась большой ценой! Так что опыт проведения первого чемпионата Владивостока по подводной охоте удался и на зрелища, и на трофеи!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]