Новая «Фотосушка» на улице Фокина состоялась на этих выходных. Горожане приносили свои фотоснимки, менялись ими на другие, а заодно побывали на живом концерте под открытым небом. Среди молодых музыкантов, выступления которых на владивостокском Арбате уже не редкость, в этот раз были и необычные новички.

Иногда бывает так, что и уличный концерт в первый раз случается.

Виктория Фоменко, участник группы «Позапчела»: «Это маракасик! Вы знаете, очень сложно на нем играть! Это шейкер, Ваня мне подсказывает, но среди своих мы называем его по другому».

Свой творческий дуэт Иван и Виктория назвали «Позапчела» и особого смысла ему не придают. Они сегодня немного волнуются- на улице концертов еще не давали.

Иван Грицкевич, участник группы «Позапчела»: «Думаешь одно, а слышишь другое — это смешно! Петь будем свои песни и чужие. Я на Арбате первый раз выступаю. И вообще, здесь хорошо. Это квартирник, который больше уличник, арбатник!»

Их совместное творчество началось в радиостудии на Уборевича, 20а. Голос Виктории приморцы слышат ежедневно — читает новости на волнах радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России. Приморье». А в это время, по другую сторону перегородки, в радиоаппаратной ей помогает Иван. За звукорежиссерским пультом он отвечает за кнопки и клавиши, но сегодня у него в руках гитара.

Виктория Фоменко, радиоведущая ГТРК «Владивосток», участник группы «Позапчела»: «В радийной студии тоже было сначала страшно, просто к этому надо привыкнуть. Я всегда волнуюсь, потому что это ответственность и надо не упасть лицом в грязь, показать, что ты можешь сделать».

Открывать концертную программу всегда тяжело. Хотя, говорят, надо просто начать играть и петь.

- Остановиться и послушать музыку. Очень нравится.

- Интересно. Новые музыканты в нашем городе. Остановилась послушать, какие новые группы и что поют.

Музыкальный «арбатник» собрал у фонтанов на Фокина несколько десятков горожан. И даже туристы из Южной Кореи заинтересовались. В Страну утренней свежести на память о Владивостоке они увезут в своих телефонах живые видеовоспоминания о группе «Позапчела».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]