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Во Владивостоке прекращено уголовное дело о многомиллионной яхте

Во Владивостоке прекращено уголовное дело о многомиллионной яхте

Фото: ДВОТ

Судебный штраф в размере 130 тысяч рублей - россиянину и 80 тысяч рублей - гражданину Вьетнама назначил Фрунзенский районный суд Владивостока. Мужчины обвинялись в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере по предварительному сговору при ввозе в Россию моторной яхты стоимостью 5 млн евро. В отношении них в феврале 2018 года Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Шичанину, пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни.

Преступление выявили сотрудники ДВОТ совместно с Управлением ФСБ России по Приморскому краю.

Было установлено, что приобретенную за границей дорогостоящую яхту предприимчивый россиянин ввозил в Россию без уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов при содействии гражданина Вьетнама. Иностранец, за денежное вознаграждение, оформлял временный ввоз яхты в Россию в качестве транспортного средства для личного пользования, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. На российской территории фактический владелец морского судна сдавал ее в аренду.

Кроме того, в ходе предварительного расследования во время обыска у владельца яхты дознаватели обнаружили и изъяли патроны к огнестрельному оружию, которые он приобрел и хранил незаконно, что также является уголовно наказуемым.

Обвиняемые полностью признали свою вину и, не дожидаясь заседания суда, поспешили уплатить в ФТС России все причитающиеся таможенные платежи. С учетом пеней сумма платежей составила 79,8 млн рублей.

Фрунзенский районный суд Владивостока, принимая во внимание данные обстоятельства, посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении граждан России и Вьетнама, и назначил им судебный штраф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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