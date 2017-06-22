За последний месяц в Приморье выдано более 500 дальневосточных гектаров

В Приморском крае за последний месяц выдано еще около 500 земельных участков по федеральной программе «Дальневосточный гектар». Общее количество наделов, предоставленных гражданам на территории региона, превысило 11,5 тысяч.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в настоящее время в Приморье заключено уже 11 552 договора на предоставление участков по новому федеральному закону, из них около 500 – оформлено за последний месяц. В ближайшее время обладателями гектаров станут еще более 3 тысяч человек – договоры с ними уже находятся на стадии заключения. Еще 2,7 тысячи документов сейчас рассматривают специалисты.

В целом, с начала реализации программы, свое желание взять гектар в Приморском крае выразили свыше 48 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов, участвующих в проекте. При этом стоит отметить, что интерес к краю проявляют жители не только самого Приморья, но и других субъектов России. На сегодняшний день получить бесплатный участок здесь смогли представители 75 регионов страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]