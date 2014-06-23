Опыт успешной работы районной больницы — Октябрьская ЦРБ. Еще 20 лет назад здесь удивили врачей элитных клиник Владивостока, когда начали проводить эндоскопические операции. Теперь обнаруживают предраковые состояния в гинекологии и успешно борются с ними. О хирургах из Покровки — наш следующий репортаж.

Заслуженного врача России, хирурга Владимира Глухова, мы перехватили по пути в операционную. Он и сейчас командует хирургическим подразделением покровской больницы. А в 2016-ом году кандидат медицинских наук был признан лучшим хирургом страны. Но больше всего приморец радуется молодой смене:

Владимир Глухов, хирург, заслуженный врач РФ, к.м.н.: «Во-первых, молодые идут и с удовольствием. Достаточно интересные хирурги, которые идут и хотят работать. Их хочется учить, они за короткий промежуток времени многому научились. У нас всегда с хирургами хорошо».

Начинающий хирург Григорий Тепляков уже получил свой миллион по программе «Земский доктор».

Григорий Тепляков, ординатор отделения хирургии Покровской ЦРБ: «Работается хорошо, я остановился на данной больнице».

Высококлассный специалист в области гинекологии, к тому же оперирующий, Виктория Михайловская в Приморье приехала из центральной России. И сразу словно в струю попала. Именно здесь освоила новые методики диагностики и лечения предраковых состояний. С ее подачи руководство больницы посчитало целесообразным приобрести специальную гистероскопическую стойку, чтобы легче и точнее распознавать проблему женского здоровья.

Виктория Михайловская, акушер-гинеколог Покровской ЦРБ: «Патология встречается довольно часто и распространенная и данную помощь необходимо оказывать. Кроме диагностических мероприятий, также выполняются лечебные, то есть мы удаляем миозные узлы гистероскопически и сохраняем женщине детородный орган».

Не случайно на базе центральной районной больницы проводятся выездные пленумы общества эндоскопических хирургов. Специалистам из Покровки есть чем поделиться. Но и опыт коллег они воспринимают без задержек, как любые полезные новинки. Именно поэтому пациенты из Октябрьского района всё реже обращаются в краевые клиники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]