В Приморье на станции Спутник обнаружен труп мужчины
Трансопртным полицейским поступило сообщение о том, что на станции Спутник во Владивостоке был обнаружен труп мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Следственного комитета Дальневосточного следственного управления на транспорте, а также оперуполномоченных, экспертов-криминалистов и других служб Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
Владивостокские транспортные полицейские в течение двух часов установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался тридцатипятилетний житель Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Как установили полицейские, на железнодорожной платформе станции Спутник в пригороде Владивостока между двумя ранее судимыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Проводится расследование уголовного дела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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