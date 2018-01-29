«Вести: Приморье»: Схватка подводного охотника и акулы

Схватка возле Желтухина! Почему обычно миролюбивая сельдевая акула стала серьезной угрозой для жизни подводного охотника? Что привело морского хищника в состояние ярости и что отпугнуло от нападения на человека? Все подробности морского происшествия от самих подводных охотников вы узнаете в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]