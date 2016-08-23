13 августа на каналах ГТРК «Владивосток» начались предвыборные дебаты кандидатов на пост губернатора края. Рассказывать избирателям о своих предвыборных программах кандидаты будут и в эфире «России-1» утром и «России-24» вечером. Следить за выступлениями смогут и радиослушатели — дебаты также пройдут в эфире радиостанций «Маяк. Владивосток», «Вести FM. Владивосток» и «Радио России. Приморье».

Две недели — знакомство с кандидатами. На теле- и радиоканалах ГТРК «Владивосток» стартовали дебаты перед досрочными выборами главы края. Тема первой встречи: «Губернатор — хозяйственник или государственный чиновник. Что значит управлять регионом?» Свое видение кандидаты должны уместить в 7,5 минут.

Андрей Андрейченко, депутат Госдумы, кандидат от партии ЛДПР: «Существует только один критерий оценки деятельности губернатора — лучше или хуже стали жить приморцы. Если лучше стали, лучше дороги, закончилась история с «мостопадом». Вот сегодня идет дождь, наверняка, один—два моста сегодня будет смыто. Необходимо капитально заниматься мостами. Мосты — это связь с нашими удаленными населенными пунктами. Вот один из критериев оценки работы губернатора».

Алексей Козицкий, депутат ЗС ПК, кандидат от партии «Справедливая Россия»: «То есть мы говорим о ТОРах, например, но если их резиденты, как в Спасском районе в бюджет ничего не приносят, разрушают экологию района, жители жалуются, то в такие ситуации нужно вмешиваться и отстаивать сторону (подобная ситуация в Находке) жителей Приморского края».

Гостей студии определяют жеребьевкой, результаты которой размещены на сайте крайизбиркома. Рассказывать о себе, представлять свою программу кандидаты будут ежедневно до 24 августа в прямом эфире.

Сергей Землянский, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Владивосток»: «Я считаю, уникальный формат предвыборной агитации, потому что это тот случай — без вмешательства посторонних, без влияний извне у кандидатов есть возможность напрямую телезрителям, избирателям рассказать о себе, о программе. Мы специально не задаем вопросы, наша принципиальная позиция — дать кандидату возможность самому изложить, как он видит свое участие в выборах губернатора, и самое важное, зачем он на эти выборы идет».

Выборы губернатора состоятся 9 сентября. В Приморье за пост главы будут бороться пятеро кандидатов: Андрей Андрейченко — депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР, врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», депутаты ЗС ПК Алексей Козицкий («Справедливая Россия»), Юлия Толмачева («Партия пенсионеров») и Андрей Ищенко (КПРФ).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]