Тайфун «Яги» испортил погоду в крае. 13 августа тропический шторм добрался до восточного побережья Китая и начал набирать силу. И хоть Приморье не попало в эпицентр циклона, близость от такого соседства прочувствовали все, кто попал под утренний ливень во Владивостоке. О последствиях стихии и о том, когда нормализуется погода — далее.

Меньше суток понадобилось ливню, чтобы превратить столицу Приморья в огромную лужу. Вода заполнила все низины, размыла грунтовые дороги, стала причиной поломок автомобилей и километровых пробок. Кадры потопа из разных районов города заполонили интернет. И это был лишь первый день непогоды. Основной удар стихии ждет Приморье в ближайшие дни.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «До объявления штормового предупреждения не дотягивает скорость ветра. Впрочем, несмотря на переменчивую погоду: то сильный дождь, то затишье, как сейчас, отважные туристы не спешат покидать побережье».

День после дождливой ночи. На популярном пляже во Владивостоке количество палаток не уменьшилось. Люди приехали издалека и не собираются корректировать свои планы из-за тайфуна.

Наталья Сеидова, отдыхающая: «Мы приехали издалека, с Красноармейского района, село Рощино, ну, и погода нас не смущает. Мы приехали — было солнышко, сегодня дождь, ничего страшного, мы отдыхаем».

Тем временем приморское управление МЧС рекомендует в ближайшие дни отказаться от поездок к водоемам и вообще выезжать из дома.

Александр Каплунов, заместитель начальника ГУ МЧС по Приморскому краю: «В связи с продолжающимися осадками на территории края главное управление рекомендует жителям и гостям скорректировать свои планы и воздержаться в ближайший день от выездов за границу населенных пунктов».

Причем особенную осторожность нужно соблюдать тем, кто отдыхает на берегу рек. Пока паводковая ситуация в крае в норме. Но синоптики опасаются: из-за долгих и интенсивных дождей водоемы на юге Приморья могут выйти из берегов.

Елена Гриднева, главный синоптик Гидрометцентра Приморского края: «Мы ожидаем, что на реках южной половины края будут формироваться локальные паводки высотой подъема до 1,5 метров и на отдельных участках с подтоплением низких мест. Наиболее паводкоопасные районы — это Хасанский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский и Чугуевский».

Впрочем, это лишь отголоски тайфуна «Яги», который сейчас бушует в Китае. Там эвакуировали 135 тысяч человек из девяти городов. Синоптики говорят, что шторм ослабнет, когда достигнет суши. Тогда же закончатся дожди и в Приморье. Уже к концу недели погода нормализуется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]