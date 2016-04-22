Пассажир поезда «Москва—Владивосток» едва не лишилась дорогого смартфона

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск вернули дорогостоящий смартфон пассажиру поезда сообщением «Москва—Владивосток». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск задержали 38-летнего, ранее не судимого жителя Хабаровского края, который подозревается в хищении мобильного телефона у пассажирки поезда сообщением «Москва-Владивосток».

Установлено, что заявительница, буквально на несколько минут перед остановкой на станции Уссурийск вышла из купе, оставив сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей без присмотра.

Вернувшись, женщина обнаружила пропажу гаджета и сообщила об этом в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск. Незамедлительно к поиску пропажи подключились оперуполномоченные транспортной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель был установлен и задержан. 38-летний злоумышленник к моменту задержания уже успел уничтожить сим-карту. Стражам правопорядка мужчина пояснил, что преступление произошло из-за злоупотребления алкоголем.

В отношении подозреваемого следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]