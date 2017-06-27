Новый парк отдыха появится в приморском поселке Сибирцево
Детскую и спортивную площадку – воркаут и сцену построят в парке культуры и отдыха «Победа» поселка Сибирцево Черниговского района. Благоустройство парка стало возможным благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», в котором Сибирцевское городское поселение участвует в первый раз.
Работы по реконструкции места отдыха ведутся уже третий год, в этом году финансирование на него предусмотрели в рамках приоритетного проекта. На эти цели направлено более 4 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджета. Открыть место отдыха планируется уже 1 сентября.
Прежде чем начать благоустройство парка, необходимо было отсыпать и уплотнить грунт. Парк расположен на болотистой местности, и в этом году планируется уплотнить грунт, после чего начнется непосредственное благоустройство территории отдыха.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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