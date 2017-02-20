Футбол: главные новости межсезонья

Все футбольные первенства постепенно набирают обороты, команды «вкатываются» в сезон и уже демонстрируют те изменения, которые произошли с ними за лето. Этот период действительно выдался насыщенным, поэтому постараемся вспомнить ключевые новости межсезонья, которые связаны в первую очередь с трансферами.

Громких подписаний было немало. В первую очередь, конечно, нельзя пройти мимо перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Один из лучших игроков современности решил принять новый вызов, став игроком «Старой синьоры», шансы которой на победу в Лиге чемпионов стремительно повышаются.

Нельзя не отметить и сразу два трансферных рекорда, которые были установлены клубами английской Премьер-лиги. Так, Алиссон стал вратарем «Ливерпуля», а Кепа пополнил ряды «Челси». «Пенсионеры» выложили за него целых 80 миллионов евро.

Футбол все больше зависит от денег, и сейчас суммы действительно стали космическими. Даже за относительно среднего игрока приходится выкладывать около 30-40 миллионов евро. Многие говорят, что тот опыт, который есть в других видах спорта, может стать панацеей и здесь. Так, баскетбол и хоккей имеют определенные ограничения, и это позволяет регулировать деятельность команд.

Как трансферы повлияют на расклад сил в европейском футболе

Естественно, такие обновления клубов не могут пройти бесследно. В первую очередь подписания означают новые ожидания. На этом фоне особенно следует выделить следующие команды:

«Ювентус»;

«Барселону»;

«Ливерпуль».

Каждая из них действительно здорово усилилась и смогла укрепить проблемные позиции. Особенно много теперь ждут от «красных», которые в прошлом сезоне с гораздо более слабым составом сумели дойти до финала Лиги чемпионов. Теперь у них наконец-то есть все, чтобы достичь победы в главном клубном турнире Старого Света.

Аналогичные амбиции есть как минимум еще у нескольких команд, помимо уже вышеупомянутых. Впрочем, нельзя списывать со счетов и мадридский «Реал», который хоть и стал заметно слабее с уходом Роналду, но может просто перестроиться и начать играть по-другому. Первые поединки продемонстрировали готовность игроков и тренеров работать в новых условиях. К тому же конкуренция на той же вратарской позиции сейчас стала заметно выше.

Только результаты весной покажут, какие именно трансферы можно будет считать действительно удачными, а кто просто выбросил деньги на ветер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]