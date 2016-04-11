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Телевещание может быть временно приостановлено в Приморье

Телевещание может быть временно приостановлено в Приморье

Фото: tehznatok.com

Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье проводятся с 13 по 19 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в эти дни с 9.00 до 17.00 возможны сбои в телевещании в нескольких населенных пунктах.

«Сбои могут наблюдаться на телеканалах первого мультиплекса: “Первый Канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Петербург-5 канал”, “Россия Культура”, “Россия24”, “Карусель”, “ОТР”, “ТВ Центр», – отметили в ведомстве.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

 

Населенный пункт

Дата начала

Программа

Рудная Пристань

13.08.2018

РТРС-1

Сержантово

13.08.2018

РТРС-1

Березовка

14.08.2018

РТРС-1

Каменка, Дальнегорский р-н

14.08.2018

РТРС-1

Кондратеновка

14.08.2018

РТРС-1

Владивосток

15.08.2018

РБК

Владивосток

15.08.2018

СТС

Владивосток

15.08.2018

Рен

Владивосток

15.08.2018

Звезда

Анисимовка

16.08.2018

РТРС-1

Заветное

16.08.2018

РТРС-1

Корсаковка

16.08.2018

РТРС-1

Новонежино

16.08.2018

РТРС-1

Владивосток

16.08.2018

ЮТВ

Владивосток

16.08.2018

Дисней

Владивосток

16.08.2018

Дорожное радио

Владивосток

16.08.2018

Спорт ФМ

Владивосток

16.08.2018

Радио Ви-Би-Си

Владивосток

16.08.2018

Лемма

Владивосток

16.08.2018

Ретро ФМ

Владивосток

16.08.2018

Европа плюс

Владивосток

16.08.2018

Радио дача

Владивосток

16.08.2018

Ди ФМ

Владивосток

16.08.2018

Хит ФМ

Владивосток

16.08.2018

Русское радио

Уссурийск

16.08.2018

Монте Карло

Уссурийск

16.08.2018

Радио Дача

Фокино

18.08.2018

Тихоокеанское ТВ

Чкаловское

19.08.2018

Первый канал

Новожатково

19.08.2018

Россия-1

Чкаловское

19.08.2018

Россия-1

Дальнегорск

19.08.2018

Россия-1

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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