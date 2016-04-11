Телевещание может быть временно приостановлено в Приморье

Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье проводятся с 13 по 19 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в эти дни с 9.00 до 17.00 возможны сбои в телевещании в нескольких населенных пунктах.

«Сбои могут наблюдаться на телеканалах первого мультиплекса: “Первый Канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Петербург-5 канал”, “Россия Культура”, “Россия24”, “Карусель”, “ОТР”, “ТВ Центр», – отметили в ведомстве.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Населенный пункт Дата начала Программа Рудная Пристань 13.08.2018 РТРС-1 Сержантово 13.08.2018 РТРС-1 Березовка 14.08.2018 РТРС-1 Каменка, Дальнегорский р-н 14.08.2018 РТРС-1 Кондратеновка 14.08.2018 РТРС-1 Владивосток 15.08.2018 РБК Владивосток 15.08.2018 СТС Владивосток 15.08.2018 Рен Владивосток 15.08.2018 Звезда Анисимовка 16.08.2018 РТРС-1 Заветное 16.08.2018 РТРС-1 Корсаковка 16.08.2018 РТРС-1 Новонежино 16.08.2018 РТРС-1 Владивосток 16.08.2018 ЮТВ Владивосток 16.08.2018 Дисней Владивосток 16.08.2018 Дорожное радио Владивосток 16.08.2018 Спорт ФМ Владивосток 16.08.2018 Радио Ви-Би-Си Владивосток 16.08.2018 Лемма Владивосток 16.08.2018 Ретро ФМ Владивосток 16.08.2018 Европа плюс Владивосток 16.08.2018 Радио дача Владивосток 16.08.2018 Ди ФМ Владивосток 16.08.2018 Хит ФМ Владивосток 16.08.2018 Русское радио Уссурийск 16.08.2018 Монте Карло Уссурийск 16.08.2018 Радио Дача Фокино 18.08.2018 Тихоокеанское ТВ Чкаловское 19.08.2018 Первый канал Новожатково 19.08.2018 Россия-1 Чкаловское 19.08.2018 Россия-1 Дальнегорск 19.08.2018 Россия-1

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]