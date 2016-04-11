Телевещание может быть временно приостановлено в Приморье
Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье проводятся с 13 по 19 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в эти дни с 9.00 до 17.00 возможны сбои в телевещании в нескольких населенных пунктах.
«Сбои могут наблюдаться на телеканалах первого мультиплекса: “Первый Канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Петербург-5 канал”, “Россия Культура”, “Россия24”, “Карусель”, “ОТР”, “ТВ Центр», – отметили в ведомстве.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.
|
Населенный пункт
|
Дата начала
|
Программа
|
Рудная Пристань
|
13.08.2018
|
РТРС-1
|
Сержантово
|
13.08.2018
|
РТРС-1
|
Березовка
|
14.08.2018
|
РТРС-1
|
Каменка, Дальнегорский р-н
|
14.08.2018
|
РТРС-1
|
Кондратеновка
|
14.08.2018
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
15.08.2018
|
РБК
|
Владивосток
|
15.08.2018
|
СТС
|
Владивосток
|
15.08.2018
|
Рен
|
Владивосток
|
15.08.2018
|
Звезда
|
Анисимовка
|
16.08.2018
|
РТРС-1
|
Заветное
|
16.08.2018
|
РТРС-1
|
Корсаковка
|
16.08.2018
|
РТРС-1
|
Новонежино
|
16.08.2018
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
ЮТВ
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Дисней
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Дорожное радио
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Спорт ФМ
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Радио Ви-Би-Си
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Лемма
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Ретро ФМ
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Европа плюс
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Радио дача
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Ди ФМ
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Хит ФМ
|
Владивосток
|
16.08.2018
|
Русское радио
|
Уссурийск
|
16.08.2018
|
Монте Карло
|
Уссурийск
|
16.08.2018
|
Радио Дача
|
Фокино
|
18.08.2018
|
Тихоокеанское ТВ
|
Чкаловское
|
19.08.2018
|
Первый канал
|
Новожатково
|
19.08.2018
|
Россия-1
|
Чкаловское
|
19.08.2018
|
Россия-1
|
Дальнегорск
|
19.08.2018
|
Россия-1
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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