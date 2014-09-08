Специальные учения проходят на акватории Владивостока - НАК

В акватории Владивостока с 13 по 17 августа 2018 года проводятся учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края.

связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае НАК обращается с просьбой к жителям Владивостока и прилегающих территорий с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористический акт в отношении туристического судна во внутренних морских водах.

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]