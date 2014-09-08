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Специальные учения проходят на акватории Владивостока - НАК

Специальные учения проходят на акватории Владивостока - НАК

В акватории Владивостока с 13 по 17 августа 2018 года проводятся учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края.
 связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае НАК обращается с просьбой к жителям Владивостока и прилегающих территорий с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.
На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористический акт в отношении туристического судна во внутренних морских водах.
Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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