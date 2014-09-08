Специальные учения проходят на акватории Владивостока - НАК
В акватории Владивостока с 13 по 17 августа 2018 года проводятся учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края.
связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае НАК обращается с просьбой к жителям Владивостока и прилегающих территорий с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.
На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористический акт в отношении туристического судна во внутренних морских водах.
Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.06.2017 НАК проводит спецоперацию на территории Приморского океанариума
-
15.03.2017 В Приморье начались специальные учения НАК
-
03.11.2016 Антитеррористические учения проходят во Владивостоке и Находке
-
09.03.2016 Учения НАК начались во Владивостоке
-
02.06.2015 Во Владивостоке начались тактико-специальные учения НАТ
-
08.09.2014 НАК вводит "временные правовые ограничения" во Владивостоке
Добавить комментарий