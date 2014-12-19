Подскользувшийся на гололеде приморец "отвел душу" на припаркованном «Ленд Крузере»

Прокуратурой города Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр-на К., 1989 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

По версии органа предварительного расследования, события произошли 9 января 2018 г. в жилом квартале по Находкинскому проспекту.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо припаркованного автомобиля марки «ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР», поскользнулся и ударился плечом об автомобиль. Посчитав, что владелец авто неправильно припарковался, он из мести умышленно повредил данное транспортное средство. Размер ущерба от его действий составил 33 тыс. рублей.

Вину в содеянном фигурант признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]