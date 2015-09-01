Спасатели эвакуировали трех женщин с грудным ребенком с косы на реке в Приморье

11 августа в 19.35 приморские спасатели получили сообщение о том, что женщина с грудным ребенком и две её спутницы не могут выбраться на «большую землю» с песчаной косы в устье реки Партизанской.

В указанный район выдвинулась дежурная смена отряда, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Через 10 минут прибыли на место, выгрузили лодку «Фаворит 420», опустили ее на воду и приступили к поискам», – рассказал Алексей Четвергов, спасатель Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

На реке в районе поисков обширные отмели, много завалов деревьев, это затрудняло движение по воде, но спустя четверть часа женщин с ребенком нашли, они находились на косе. Пострадавших на лодке доставили к лагерю. В 20.50 операция по эвакуации из труднодоступного места и возвращению людей с косы на берег к лагерю была завершена.

По предварительной информации, компания отдыхала на реке. Один из мужчин предложил прокатиться на лодке по местам, недоступным для пеших прогулок. В результате женщины с грудным ребенком оказались на песчаной косе под горой Сестра. Мужчина оставил их там любоваться природой, а сам отправился за второй группой отдыхающих, но его пластиковая лодка перевернулась, двигатель утонул. К счастью, никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]