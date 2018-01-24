Собака Айкью предотвратила передачу свертка с запрещенными предметами приморским заключенным
В Приморье собака помогла предотвратить передачу запрещенных предметов в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю) в Артеме.
Сотрудники учреждения проводили внеплановый обыск с собакой на прилегающей к ЛИУ-47 территории. Служебная собака обнаружила пакет с четырьмя мобильными телефонами, подготовленный для передачи на режимный объект.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, родственники осужденных или иные лица, пытаются передать на режимные территории запрещенные к хранению и использованию предметы, используя различные ухищренные способы и средства. На такие тайники с запрещенными предметами служебные собаки проявляют определенное поведение и реакцию.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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