Собака Айкью предотвратила передачу свертка с запрещенными предметами приморским заключенным

В Приморье собака помогла предотвратить передачу запрещенных предметов в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю) в Артеме.

Сотрудники учреждения проводили внеплановый обыск с собакой на прилегающей к ЛИУ-47 территории. Служебная собака обнаружила пакет с четырьмя мобильными телефонами, подготовленный для передачи на режимный объект.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, родственники осужденных или иные лица, пытаются передать на режимные территории запрещенные к хранению и использованию предметы, используя различные ухищренные способы и средства. На такие тайники с запрещенными предметами служебные собаки проявляют определенное поведение и реакцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]