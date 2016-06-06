В Приморье подвели итоги дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая Тайга». Уже 12-й год подряд на берегу заповедного моря встречаются лучшие журналисты региона, которые делают материалы на экологическую тематику.

Заповедный архипелаг Римского-Корсакова. Более подходящий вид для церемонии награждения самых природолюбивых журналистов Дальнего Востока, пожалуй, и не найти. Гран-при, и сразу несколько «женьшеней» уезжают в Амурскую область. Среди победителей — Юлия Долгорук, корреспондент ГТРК «Амур». Ее материалы часто можно увидеть и на нашем новом телеканале «Восток 24».

Свой «женьшень» она получила за материал о лесных пожарах. Работать ей пришлось в действительно экстремальных условиях.

Юлия Долгорук, корреспондент ГТРК «Амур»: «Мы не могли улететь три дня из зоны пожаров, и вот работали там в полевых условиях, в той одежде, в которой вылетели на съемку».

Среди лауреатов «Живой Тайги» и сразу несколько сотрудников ГТРК «Владивосток». Всего же на конкурс, организованный «Всемирным фондом дикой природы России» и «Центром «Амурский Тигр», было прислано более трехсот материалов — это газетные статьи, радио- и телепередачи. Жюри, которое отбирало лучших, возглавил известный приморский журналист Андрей Островский. Он был по-настоящему строг и резонно отметил, что русский язык нуждается в не меньшей защите, чем природа.

Андрей Островский, журналист: «Молодые часто думают, что хорошая картинка перекроет плохой текст, это не так».

Поэтому победили, действительно, сильнейшие. Все лауреаты получили не только ценные призы, но по традиции конкурса для них была устроена экскурсия на заповедный архипелаг Римского-Корсакова, посещение которого наверняка станет темой новых материалов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]