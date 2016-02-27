Фильм «Подводные охотники»
Открытый чемпионат Владивостока по подводной охоте прошел в приморской акватории. Участники вышли в море с мыса Назимова 11 августа в 9.00. Это — первый во Владивостоке чемпионат по подводной охоте, в нем приняли участие восемь команд. Кто стал победителем — расскажем в фильме «Подводные охотники».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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