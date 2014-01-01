Они просыпаются одними из первых и главный их девиз: «Не будь, как Гриша!» Сотни владивостокцев ежедневно выходят на улицы для массовых пробежек, наматывают километражи и сжигают лишние калории. Чтобы узнать, кто такой Гриша и зачем им это, корреспондент «Вестей: Приморье» Максим Каленник, телеоператор Анатолий Гаврилов и водитель Александра Никифирова с утра пораньше тоже вышли на спортивную дистанцию.

Сначала их было двое. Иван и Дмитрий решили бегать по утрам. Позвали третьего, Григория, но он всё никак не мог собраться. Постепенно увлеченных бегом становилось все больше, но третьего по-прежнему не было. Его именем и назвали утренние марафоны.

Дмитрий Романов, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «А Григорий постоянно обещал, но не приходил. И мы начали постоянно записывать ему разное видео: мол, как так!? Ты же обещал с нами бегать! Сейчас уже бегает более двухсот человек только во Владивостоке. Это, кстати, Гриша! Он сегодня пришел!»

Место встречи — улица Фокина, участок между Океанским проспектом и Алеутской. Со всех сторон сюда стекаются увлеченные бегуны всех возрастов. У многих из них в это время дома спят маленькие дети.

Мария Савочкина, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «На самом деле, слава Богу, она еще спит крепко. И поэтому я могу себе позволить убежать. Четыре месяца уже. И зацепило так, что не могу отойти».

Ольга Филипас, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «Занималась легкой атлетикой. Бегала, но узнала об этом движении и, чтобы не одной бегать, решила бегать с ребятами. Очень здорово!»

Старт в 5.30 утра. На дорогах редкие встречные машины и случайные пешеходы. Во главе колонны — рыжий лабрадор.

Иван Воронов, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «Собаки не всегда с нами, но они лучшие друзья человека! Здесь у нас тема не только спорта и здорового образа жизни! Это позитив, мотивация, заряд. Здесь на самом деле очень много всего вместе взятого!»

- Какие километражи выдерживаете?

- Как все! И зимой если будут бегать — буду бегать!

Такой настрой становится заразительным. Еще одно доказательство того, что яблоко от яблони не далеко падает.

- Я хотел поддержать папу!

- Папа заставил или сам захотел?

- Ну, да, хочется с утра поваляться, но я не хочу дрыхнуть, хочу бежать со своим отцом!

Александр Руденко, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «Бегаю с февраля, а с этими ребятами — месяц! Я чувствую, что я стал выносливее, сильнее и ненормальней!»

Все бегут, бегут и я бегу. Утром, когда город еще спит, это куда интереснее беговой дорожки в спортзале.

- На часах всего 6 часов утра, а мы уже пробежали более трех километров и продолжаем бежать по душному и жаркому летнему Владивостоку.

Большой круг по центру Владивостока по традиции завершается на морском берегу и, к общей радости, при очередном участии Гриши.

Григорий Сиренко, житель Владивостока, участник утренних пробежек: «Главное, чтобы люди бегали. А как это называется, мне не обидно! Чтобы не быть, как тот Гриша и вставать в 5 утра, надо просто побороть свою лень. Все очень просто — взял и сделал!»

Взяли и сделали очередную дистанцию в это утро сто владивостокцев. После неплохой заряжающей пробежки есть время сделать зарядку.

Завтра они опять встречаются на Фокина в 5.30 утра. Сделают разминку, проверят наличие Гриши в своих рядах и опять засверкают подошвами кроссовок по улицам еще не проснувшегося Владивостока. И всем советуют: хотя бы пока на улице тепло, не будьте, как Гриша! Скорее всего, вам это понравиться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]