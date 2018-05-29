Схватка возле Желтухина! Почему обычно миролюбивая сельдевая акула стала серьезной угрозой для жизни подводного охотника? Что привело морского хищника в состояние ярости и что отпугнуло от нападения на человека? Эти вопросы задавали себе после морского происшествия участники первого во Владивостоке чемпионата по подводной охоте.

Кто же мог подумать, что дежурный вопрос про акул в Приморье в августе всего через несколько часов обернется реальным сообщением — в районе Желтухина во время подводной охоты двухметровый морской хищник стал реальной угрозой жизни Александру Ширину — акула подошла к человеку на крайне опасное расстояние. Все детали стали известны сразу, как спортсмен поднялся на борт катера. Эмоции — через край.

Уже на берегу, когда все собрались на подведение итогов, Александр рассказывает детали.

Александр Ширин, участник чемпионата Владивостока по подводной охоте: «Я начал поднимать лакедру, поднял ее практически на поверхность, и акула увидела, что рыба не сопротивляется, и я отнимаю у нее рыбу — она думает, что это ее рыба — и она просто взбесилась, начала хватать, загнула гарпун с рыбой, схватила рыбу, я стал отбиваться, она стала пытаться хватать на ласты».

В эти дни, когда проводились соревнования по подводной охоте, у побережья Приморья ходят большие стаи лакедры — рыбы престижной, сильной и такой же желанной добычи как для человека, так и для акул. Очевидцы событий говорят: приуменьшать опасность сельдевой акулы не стоит, в ярости ей безразлично — на лакедру она нападет или на голень человека.

- Она испугалась только тогда, когда подошел катер.

На этот раз всё обошлось, хотя нервы всем пощекотали изрядно. Сейчас на море — самый сезон. Не забывайте, что первое нападение акулы на человека в истории России произошло аккурат в эти дни, в августе 2011-го. Пусть такая история больше не повторяется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]