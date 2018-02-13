С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 470 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 474 тыс. 336 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 224 млн 170 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 429 тыс. 096 постановлений о наложении штрафа на сумму 186 млн 914 тыс. 500 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 20 тыс. 486 дел на сумму 24 млн 907 тыс. 750 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 24 тыс. 646 дел на сумму 11 млн 812 тыс. 750 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды свыше 5 тысяч административных материалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]