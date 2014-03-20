В Уссурийске полицейские уничтожили свыше 138 кг наркотиков
Сотрудниками отдела МВД России по городу Уссурийску уничтожено более 138 кг наркотических средств, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Запрещенные вещества являлись вещественными доказательствами по уголовным и административным делам. Решения по ним были приняты судами и уже вступили в законную силу, а фигуранты понесли наказание.
Среди уничтоженных наркотических средств: героин, масло каннабиса, конопля и курительные смеси.
Наркотики были сожжены в печи одного из предприятий Уссурийска, под надзором специально созданной комиссии. Сжигание вещественных доказательств по уголовным и административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством.
В 2017 году на территории Уссурийска зарегистрировано 470 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность 9 наркопритонов. Пресечена деятельность двух организованных групп. Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота 137 килограммов марихуаны, синтетических наркотиков – 1,25 килограммов, свыше 300 грамм гашишного масла.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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