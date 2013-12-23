Около 30 тысяч человек на юге Приморья остались без света из-за энергоаварии

Энергоснабжение нарушено из-за аварии на юге Приморского края, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго.

Без энергоснабжения остались бытовые потребители Шкотовского района, около 30 тыс. человек, предприятия местной промышленности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]