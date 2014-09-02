В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В связи со смещением активного атмосферного фронта над территорией Приморского края во второй половине дня 14 августа местами на юго-западе, ночью и днем 15 августа в г. Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм, в южной половине местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, грозы. При грозе порывистый ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ночью 16 августа сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее сохранятся в восточной половине края. Максимальное количество выпавших за этот период осадков может составить 40-120 мм (30-80 % месячной нормы).

Значительная интенсивность осадков вызовет резкий подъем воды в верховьях рек и на малых водотоках. Ожидаются подтопления хозяйственных объектов в пониженных местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог дождевым и речным стоком, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам.

Наиболее паводкоопасные районы: Партизанский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Лазовский, Уссурийский, Шкотовский, Спасский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]